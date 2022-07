Gigi D’Alessio: una bambina si sveglia dal coma per merito suo (Di venerdì 1 luglio 2022) La storia che stiamo per raccontarvi ha dell’incredibile: una bambina si è risvegliata dal coma ascoltando una canzone di Gigi D’Alessio. Credete nei miracoli? Registi, sceneggiatori, scrittori e poeti hanno prodotto una miriade di capolavori artistici intorno a questa semplice parola. Sentiamo spesso parlare di scherzi del destino, quelle storie che crediamo possibili solo nei libri, nei film oppure nelle canzoni d’amore. Eppure, talvolta il fato sembra giocare a nostro favore e si rivela capace di donare istanti di pura gioia e gratitudine per la vita. La storia che stiamo per raccontarvi si articola proprio intorno a questo tema. E’ possibile che la voce di uno sconosciuto possa risvegliare un essere umano dal coma? Gigi ... Leggi su formatonews (Di venerdì 1 luglio 2022) La storia che stiamo per raccontarvi ha dell’incredibile: unasi è rita dalascoltando una canzone di. Credete nei miracoli? Registi, sceneggiatori, scrittori e poeti hanno prodotto una miriade di capolavori artistici intorno a questa semplice parola. Sentiamo spesso parlare di scherzi del destino, quelle storie che crediamo possibili solo nei libri, nei film oppure nelle canzoni d’amore. Eppure, talvolta il fato sembra giocare a nostro favore e si rivela capace di donare istanti di pura gioia e gratitudine per la vita. La storia che stiamo per raccontarvi si articola proprio intorno a questo tema. E’ possibile che la voce di uno sconosciuto possa rire un essere umano dal...

