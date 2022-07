Don Roberto Fiscer | chi è il prete più famoso di TikTok | “Prima facevo il DJ in discoteca | poi è arrivata la chiamata Ecco quando”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Don. 363.000 follower e 9.5 milioni di ‘mi piace’ su. 41.500 i seguaci, invece, su Instagram. Clip divertenti, direttamente in Chiesa oppure nel campetto da calcio dell’oratorio. Una star dei social? “Io cerco solo di parlare con i giovani”, risponde lui in un’intervista che ha rilasciato a noi di FqMagazine. Per poi spiegare: “Non bisogna entrare nei social giudicando i ragazzi, altrimenti chiudono il cuore. Io, ad esempio, non parlo di Dio direttamente ma in tanti mi scrivono in privato e mi fanno delle domande di fede. Non faccio il predicatore ma si vede che loro sentono qualcuno che sta in mezzo alla gente e non giudica, come faceva Gesù”. Facciamo un passo indietro. Da bambino cosa sognava di fare?Giocare a calcio e mi piacevano tantissimo la musica, il canto. Imitare i cantanti, fare le parodie. Ho iniziato ...