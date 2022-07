Bologna, colpo Lykogiannis: il greco ha firmato un biennale con opzione (Di venerdì 1 luglio 2022) Charalampos Lykogiannis è un nuovo giocatore del Bologna. Il calciatore greco, che negli ultimi anni ha vestito la maglia del Cagliari, approda ai rossoblu da svincolato. colpo a parametro zero dunque per il Bologna, che si assicura le prestazioni dell’esperto 28enne, il quale ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Charalampos Lykogiannis” scrive la società di una nota. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Charalamposè un nuovo giocatore del. Il calciatore, che negli ultimi anni ha vestito la maglia del Cagliari, approda ai rossoblu da svincolato.a parametro zero dunque per il, che si assicura le prestazioni dell’esperto 28enne, il quale haun contrattoconper il terzo anno. “IlFc 1909 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Charalampos” scrive la società di una nota. SportFace.

