Ascolti TV | Giovedì 30 giugno 2022. Il Summer Hits parte bene (12%), Don Matteo vince la serata (14.8%) e supera Un Altro Domani al pomeriggio (16.4% vs 15.8%), crescono le Teche con la Berti (20.8%), Morning News sempre leader (21.4%-18.5%)

Stefano De Martino e Andrea Delogu - Tim Summer Hits Nella serata di ieri, Giovedì 30 giugno 2022, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 ha conquistato 2.115.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale5 Scherzi a parte in replica ha incollato davanti al video 1.259.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 la prima puntata di Tim Summer Hits arriva a 1.578.000 spettatori pari al 12%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 1.000.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 L'uomo che voleva diventare Cesare è seguito da 735.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 737.000 spettatori (6.1%). Su La7 La figlia del generale registra 768.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Antonino Chef Academy ...

