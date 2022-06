Ucraina, Putin: “Obiettivo operazione è liberare Donbass” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli obiettivi dell’operazione militare speciale in Ucraina sono, secondo Vladimir Putin, liberare il Donbass, difendere i residenti della regione, e “creare le condizioni che garantiranno la sicurezza della Russia”. Il Presidente russo, al termine della sua visita ad Ashgabat, dove si è recato per il Vertice del Mar Caspio, ha ribadito che l’operazione prosegue “in modo calmo e cadenzato, le forze militari avanzano e raggiungono i punti di destinazione assegnati loro come Obiettivo” e che quindi “tutto procede come pianificato”. “Non c’è alcun bisogno di fissare una data per il completamento dell’operazione. Non parlo mai di questo, dal momento che così è la vita reale, non va bene confinarla in scadenze”, dice Putin ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli obiettivi dell’militare speciale insono, secondo Vladimiril, difendere i residenti della regione, e “creare le condizioni che garantiranno la sicurezza della Russia”. Il Presidente russo, al termine della sua visita ad Ashgabat, dove si è recato per il Vertice del Mar Caspio, ha ribadito che l’prosegue “in modo calmo e cadenzato, le forze militari avanzano e raggiungono i punti di destinazione assegnati loro come” e che quindi “tutto procede come pianificato”. “Non c’è alcun bisogno di fissare una data per il completamento dell’. Non parlo mai di questo, dal momento che così è la vita reale, non va bene confinarla in scadenze”, dice...

