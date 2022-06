Traffico Roma del 30-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata si procede incolonnati in entrata incidente sul tratto Urbano della A24 3 Il raccordo è l’uscita Fiorentini abbiamo poi lunghe code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Pontina mentre in carreggiata esterna si stanno formando code tra la Prenestina e la Nomentana 1 km di coda per entrare sul raccordo dalla diramazioneSud rallentamenti e Code in direzionee poi sulla via Pontina tra Pomezia e Castelno lunghe Code in direzione del centro città sulla via Appia quello per la via dei Laghi e via delle Capannelle poi sulla Flaminia e sulla Salaria ed infine sit-in in via Molise questa mattina dalle 10 alle 13 è possibile la chiusura albene ...