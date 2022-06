Salvini non è un punching ball | Sallusti inchioda Letta | fa il furbo | ma c' è un limite

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ovvio che ognuno dei tanti partiti che compongono la maggioranza può proporre al parlamento di mettere ai voti suoi temi identitari ma farlo in questo momento così delicato più che un diritto appare una provocazione. Che la sinistra oggi spinga per approvare lo Ius Scholae - la cittadinanza ai giovani immigrati che hanno completato un ciclo di studi - è soltanto un modo disonesto per mettere in difficoltà il centrodestra in generale e la Lega in particolare. Disonesto perché, se la legge passasse,si troverebbe in difficoltà a spiegare ai propri elettori di essere in questo momento alleato di governo di partiti "che spalancano le porte dell'Italia agli immigrati" cosa che non è esattamente nel programma della Lega. I patti che hanno dato vita al governo Draghi erano altri e assai chiari: si sta insieme solo per combattere Covid e crisi economica ...