Roma, il coordinamento regionale rifiuti torna a ribadire il suo “No all’inceneritore” (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma – Il coordinamento regionale rifiuti torna a ribadire il suo “No all’inceneritore” e ad altre soluzioni che vedono la realizzazione di impianti di biodigestione aneerobica per lo smaltimento dei rifiuti. Martedì scorso c’è stato un Presidio in Campidoglio a Roma, che ha visto una folta partecipazione di cittadini. Iniziativa vanificata dall’assenza degli eletti in campidoglio che, in quella giornata, avrebbero dovuto tenere il consiglio comunale, ma che in realtà non si è svolto. “Avremmo voluto un confronto con il Sindaco, in merito alle scelte del Comune riguardanti il piano di gestione del ciclo dei rifiuti, ma così non è stato e ci chiediamo il perché di questo vergognoso silenzio”, spiegano gli esponenti del ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 giugno 2022)– Ilil suo “No” e ad altre soluzioni che vedono la realizzazione di impianti di biodigestione aneerobica per lo smaltimento dei. Martedì scorso c’è stato un Presidio in Campidoglio a, che ha visto una folta partecipazione di cittadini. Iniziativa vanificata dall’assenza degli eletti in campidoglio che, in quella giornata, avrebbero dovuto tenere il consiglio comunale, ma che in realtà non si è svolto. “Avremmo voluto un confronto con il Sindaco, in merito alle scelte del Comune riguardanti il piano di gestione del ciclo dei, ma così non è stato e ci chiediamo il perché di questo vergognoso silenzio”, spiegano gli esponenti del ...

