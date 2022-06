Pronto il ritorno di Kean in Inghilterra: la Juve studia la visita a Londra (Di giovedì 30 giugno 2022) Moise Kean ha voglia di riscatto dopo una stagione da dimenticare, ma l’italiano potrebbe essere ceduto ancora in Premier per uno scambio. Tra i giocatori che più di tutti hanno bisogno di rilancio in questa stagione c’è sicuramente Moise Kean, con il giovane ragazzo cresciuto all’interno delle giovanili della Juventus che sicuramente ha bisogno di poter migliorare sempre di più la sua condizione realizzativa, anche perché cinque reti sono davvero troppo poche per poter meritare la riconferma, per questo motivo i bianconeri stanno valutando sempre di più la possibilità di cederlo all’estero, magari ancora in quell’Inghilterra che già l’aveva accolto nel 2019. LaPresseSarebbe davvero molto complicato pensare alla Juventus con ancora Moise Kean in attacco nella prossima stagione, in ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 giugno 2022) Moiseha voglia di riscatto dopo una stagione da dimenticare, ma l’italiano potrebbe essere ceduto ancora in Premier per uno scambio. Tra i giocatori che più di tutti hanno bisogno di rilancio in questa stagione c’è sicuramente Moise, con il giovane ragazzo cresciuto all’interno delle giovanili dellantus che sicuramente ha bisogno di poter migliorare sempre di più la sua condizione realizzativa, anche perché cinque reti sono davvero troppo poche per poter meritare la riconferma, per questo motivo i bianconeri stanno valutando sempre di più la possibilità di cederlo all’estero, magari ancora in quell’che già l’aveva accolto nel 2019. LaPresseSarebbe davvero molto complicato pensare allantus con ancora Moisein attacco nella prossima stagione, in ...

Pubblicità

ariolsz : La verità è che non sono pronto al ritorno di Rocco Maiorino come DS - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: L'ex Bayern è a un passo dal ritorno in Francia ???? - GoalItalia : L'ex Bayern è a un passo dal ritorno in Francia ???? - losservcom : Messaggi di vicinanza da parte degli amici sul luogo dell'incendio #Livorno #cronaca #livornonotizie - Panisperna_1713 : #Viaggio intensissimo. 7 giorni complessivi senza un attimo di riposo. Due giorni di festival metal spettacolari… -