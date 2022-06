Perché il Milan non ufficializza i rinnovi di Maldini e Massara? Contratti inviati, i motivi del ritardo (Di giovedì 30 giugno 2022) Maldini e Massara sono stati due grandissimi protagonisti della cavalcata del Milan in Serie A che si è conclusa con la vittoria dello scudetto. I meriti principali sono stati dell’allenatore Stefano Pioli, in più si sono messi in mostra anche tanti calciatori. Maldini e Massara sono stati in grado di gestire al meglio il club, di acquistare calciatori capaci di fare la differenza e migliorare il bilancio. Si sono dimostrati fondamentali per il Milan, ma il rinnovo del contratto non arriva. La situazione è diventata sempre più paradossale considerando il grande lavoro svolto dentro e fuori dal campo. Il direttore tecnico e il direttore sportivo del Milan sono in scadenza e, a mezzanotte, saranno liberi di firmare con altre squadre. Le parti sono in contatto. ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 giugno 2022)sono stati due grandissimi protagonisti della cavalcata delin Serie A che si è conclusa con la vittoria dello scudetto. I meriti principali sono stati dell’allenatore Stefano Pioli, in più si sono messi in mostra anche tanti calciatori.sono stati in grado di gestire al meglio il club, di acquistare calciatori capaci di fare la differenza e migliorare il bilancio. Si sono dimostrati fondamentali per il, ma il rinnovo del contratto non arriva. La situazione è diventata sempre più paradossale considerando il grande lavoro svolto dentro e fuori dal campo. Il direttore tecnico e il direttore sportivo delsono in scadenza e, a mezzanotte, saranno liberi di firmare con altre squadre. Le parti sono in contatto. ...

