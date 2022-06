Milan, rinnovi Maldini e Massara: c’è fiducia, ma firma post scadenza (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Milan continua a lavorare per i rinnovi di contratto di Maldini e Massara: c’è fiducia, ma le firmeranno arriveranno ad accordo scaduto Il contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara con il Milan scade oggi e quindi, in caso di mancato accordo per i rispettivi rinnovi, da domani saranno liberi di firmare con il club che vorranno. Come riferisce La Gazzetta dello Sport è clamoroso che si sia arrivati a questo punto, che la squadra campione d’Italia e i suoi dirigenti di riferimento non abbiano ancora trovato un accordo. Dunque, i problemi al centro del dibattito. Maldini e la proprietà del Milan si sono scambiati bozze di contratto negli ultimi giorni e la grande questione è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilcontinua a lavorare per idi contratto di: c’è, ma le firmeranno arriveranno ad accordo scaduto Il contratto di Paoloe Rickycon ilscade oggi e quindi, in caso di mancato accordo per i rispettivi, da domani saranno liberi dire con il club che vorranno. Come riferisce La Gazzetta dello Sport è clamoroso che si sia arrivati a questo punto, che la squadra campione d’Italia e i suoi dirigenti di riferimento non abbiano ancora trovato un accordo. Dunque, i problemi al centro del dibattito.e la proprietà delsi sono scambiati bozze di contratto negli ultimi giorni e la grande questione è ...

