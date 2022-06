LIVE Giro d’Italia Donne 2022 | prima tappa in DIRETTA | Kristen Faulkner stampa il miglior tempo! Balsamo e Longo Borghini autrici di due buone prove

(Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09 Continuano le partenze a Cagliari. Vedremo chi riuscirà a installarsi nella parte altissima della classifica. 14.05(Team Bike Exchange)iltempo: 5’45”, media 49,450 km/h 14.00 Ricordiamo che le cicliste oggi si misurano su un percorso di 4,75 km in quel di Cagliari. 13.57 Mancano un’ottantina dial termine della prova. 13.54 Marianne Vos (Team Jumbo-Visma) è settima: per lei il tempo è di 5’59”. 13.50 Elisa(Trek Segafredo) si inserisce in seconda posizione, col crono di 5’51”. 13.48 Si susseguono le partenze al cancelletto di partenza. 13.44 Al momento non sono partite per questa cronometro: Floortje Mackaij (Team DSM), Laura Tomasi (UAE Team ADQ) e Rachel ...

Pubblicità

MariaRo90140382 : RT @00francesca0: posso dire che io sono veramente orgogliosa di lui. lui è cresciuto con la musica,ha scritto un album da solo,è andato in… - caroligixyellow : RT @00francesca0: posso dire che io sono veramente orgogliosa di lui. lui è cresciuto con la musica,ha scritto un album da solo,è andato in… - AlessiaCA99 : RT @00francesca0: posso dire che io sono veramente orgogliosa di lui. lui è cresciuto con la musica,ha scritto un album da solo,è andato in… - Adelisa08401085 : RT @00francesca0: posso dire che io sono veramente orgogliosa di lui. lui è cresciuto con la musica,ha scritto un album da solo,è andato in… - fabrimoon : RT @Eurosport_IT: Le oltre 140 atlete provenienti dalle migliori 24 squadre al mondo sono pronte a darsi battaglia nel @giro_donne! ?????????… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA13.57 Mancano un ottantina di donne al termine della prova. 13.54 Marianne Vos (Team Jumbo - Visma) è settima: per lei il tempo è di 5'59'. 13.50 Elisa Balsano (Trek Segafredo) si inserisce in ...... la seconda e la quarta tappa sarannoin tv su Eurosport 1, mentre su Discovery + e Dazn potrà essere visto ogni giorno. Queste ultime offerte, chiaramente, sono riservate agli abbonati....Secondo quanto emerso ai microfoni di Radio Marte nel corso della puntata odierna della trasmissione Marte Sport Live, l'entourage avrebbe caldeggiato il calciatore uruguaiano, per anni nel giro delle ...VASCOLIVE, 11 date tutte sold out per un totale di oltre 701.000 biglietti! Per raccontare questa incredibile esperienza uscirà un film del concerto, girato a Roma, Circo Massimo, che sarà disponibil ...