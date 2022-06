"La miccia e poi...". Conte e i suoi cercano l'incidente in Aula

(Di giovedì 30 giugno 2022) Pressing nel Movimento 5 Stelle per l'appoggio esterno al governo: si valuta un passo di lato. La fiducia per il termovalorizzatore può essere il casus belli

Pubblicità

Primo Piano Molise

Una prima, tra quelle che brillano sotto al tavolo del governo, è stata spenta, anche se solo per una ... Si tratta però di una mina destinata a esplodere prima o: Igor Iezzi, capogruppo Lega ...un cilindro con cordicella di cotone sotto vuoto. Il controllo è stato immediatamente sospeso ... Sono stati loro a prendere in carico quella che era una bomba con unaa lenta combustione ... La vertenza Veneziale, miccia pronta ad esplodere Pressing nel Movimento 5 Stelle per l'appoggio esterno al governo: si valuta un passo di lato. La fiducia per il termovalorizzatore può essere il casus belli ...Una prima miccia, tra quelle che brillano sotto al tavolo del governo, è stata spenta, anche se solo per una settimana. La Camera ha infatti approvato il rinvio di una settimana di tutti i provvedimen ...