«La deposizione» del Lotto torna in Sant’Alessandro in Colonna (Di giovedì 30 giugno 2022) Grande arte. «La deposizione di Cristo dalla croce», monumentale opera di Lorenzo Lotto, restaurata grazie a Fondazione Creberg, è tornata nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 giugno 2022) Grande arte. «Ladi Cristo dalla croce», monumentale opera di Lorenzo, restaurata grazie a Fondazione Creberg, èta nella Basilica diin

Pubblicità

captblicero : - L'ex generale Mike Flynn (ex consigliere per la sicurezza nazionale e noto complottista) si è avvalso della facol… - Ant5410 : RT @captblicero: - L'ex generale Mike Flynn (ex consigliere per la sicurezza nazionale e noto complottista) si è avvalso della facoltà di n… - allemossilva : RT @artemisiaitaly: Dipinta per la chiesa romana di Sant’Agostino tra il 1533 e il 1538. Acquistata nel 1661 da Camillo Pamphilj per 150 sc… - Mariate48641882 : RT @captblicero: - L'ex generale Mike Flynn (ex consigliere per la sicurezza nazionale e noto complottista) si è avvalso della facoltà di n… - quevedoking : RT @artemisiaitaly: Dipinta per la chiesa romana di Sant’Agostino tra il 1533 e il 1538. Acquistata nel 1661 da Camillo Pamphilj per 150 sc… -