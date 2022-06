'Juve totale' | 'Arbitri | Var e rivoluzione' e 'Lukaku | febbre a 90' | le prime pagine dei giornali di oggi

(Di giovedì 30 giugno 2022)day ma non solo: c’è tanto mercato nelledei quotidiani sportivi in edicola. Il Corriere dello Sport ap...

Pubblicità

romeoagresti : L’intesa tra #Juve e #Fiorentina per #Mandragora è pressoché totale sui 9 milioni (più dovrebbe esserci un piccolo… - cmdotcom : 'Juve totale', 'Arbitri, Var e rivoluzione' e 'Lukaku, febbre a 90': le #primepagine dei giornali di oggi… - FlashJ18 : RT @TUTTOJUVE_COM: Tuttosport - Arrivabene: 'Juve totale. Su De Ligt, Pogba e Allegri...' - TUTTOJUVE_COM : Tuttosport - Arrivabene: 'Juve totale. Su De Ligt, Pogba e Allegri...' - zazoomblog : Prima pagina Tuttosport: “Arrivabene: ‘Juve totale” - #Prima #pagina #Tuttosport: -

Tutto Juve

La Prima Pagina di Tuttosport del 30 Giugno 2022 apre con le parole di Arrivabene sul mercato bianconero: '!'Cambierei la miain questo modo: Cessioni : De Light , sacrificio alla Zidane (110 milioni), ...cessioni: 230 milioni Acquisti : SINGO , Torino 10 milioni + Mandragora, KOULIBALY, Napoli 30 ... Tuttosport - Juve totale Lukaku day ma non solo: c’è tanto mercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Il Corriere dello Sport apre con le prime parole di Lukaku da giocatore dell’Inter: “Qui sono a ca ...JUVE totale" titola l'edizione odierna di Tuttosport in prima pagina, riportando alcuni estratti dell'intervista che l'AD bianconero, Maurizio Arrivabene, ha rilasciato ...