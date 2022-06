Il male (Di giovedì 30 giugno 2022) “Pronto, è L’Essenziale?” “Sì, buongiorno” “Salve, siamo ” “?” “Sì, chiamiamo da Verona” “È un’associazione?” “No, siamo proprio... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 30 giugno 2022) “Pronto, è L’Essenziale?” “Sì, buongiorno” “Salve, siamo ” “?” “Sì, chiamiamo da Verona” “È un’associazione?” “No, siamo proprio... Leggi

Pubblicità

borghi_claudio : Intanto qui siamo passati dal reato di opinione al radiato di opinione. Non mi risulta che nessuna contestazione si… - rulajebreal : Trump sapeva perfettamente che i terroristi erano armati: “Non mi interessa se sono armati, tanto non sono qui per… - rulajebreal : “Non mi interessa se sono armati, non sono qui per farmi del male. Possono marciare verso il Congresso” —Trump Rico… - MaggioreSimona : Ma non dare suggerimenti! A farsi male ci pensano da soli e sono bravissimi! Facciamoci i fatti nostri ed è la vo… - SurrexitVere : RT @marioadinolfi: Considero l’omosessualità nella Chiesa come malattia pericolosa, alla base degli scandali sessuali che tanto male han fa… -