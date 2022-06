Governo, la crisi c’è ed è enorme (Di giovedì 30 giugno 2022) Zuppa di Porro. Draghi torna prima dal vertice Nato, ma dice che non sta succedendo niente. Ius scholae secondo Sallusti solo per mettere in difficoltà la Lega. Parla Brunetta: e scopre, giuro, che il bipolarismo inventato dal suo capo non va bene. Soluzione del genio Brunetta, cinque anni ancora con Draghi e cioè ancora con Brunetta: ma questi non hanno il senso del ridicolo. E sentite Prodi: buona l’idea dell’Ulivo, ma deve parlare ala gente. Boh. Travaglio parla come Brunetta, ma quello del 2011, il Governo Draghi è stato un golpe contro Conte. Francia nega estradizione agli assassini. Tutti indignati, tranne il Foglio Russia, rinasce la Nato e il suo scudo, vendendosi i curdi dice Fatto e Riformista. Quei geni dell’ong che considerano filoputiniani anche Oliver Stone e Augias, e quest’ultimo non è un capuozzo qualsiasi, i suoi strilli sono colti dalla parrochietta ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 giugno 2022) Zuppa di Porro. Draghi torna prima dal vertice Nato, ma dice che non sta succedendo niente. Ius scholae secondo Sallusti solo per mettere in difficoltà la Lega. Parla Brunetta: e scopre, giuro, che il bipolarismo inventato dal suo capo non va bene. Soluzione del genio Brunetta, cinque anni ancora con Draghi e cioè ancora con Brunetta: ma questi non hanno il senso del ridicolo. E sentite Prodi: buona l’idea dell’Ulivo, ma deve parlare ala gente. Boh. Travaglio parla come Brunetta, ma quello del 2011, ilDraghi è stato un golpe contro Conte. Francia nega estradizione agli assassini. Tutti indignati, tranne il Foglio Russia, rinasce la Nato e il suo scudo, vendendosi i curdi dice Fatto e Riformista. Quei geni dell’ong che considerano filoputiniani anche Oliver Stone e Augias, e quest’ultimo non è un capuozzo qualsiasi, i suoi strilli sono colti dalla parrochietta ...

matteosalvinimi : Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra… - petergomezblog : Ius scholae, Molinari (Lega) minaccia la crisi di governo: “Perché non si parla di caro gasolio? Difficile spiegare… - reportrai3 : Secondo l’ultimo bollettino dell’Osservatorio dell’Autorità di bacino distrettuale del Po (AdBPo), il fiume Po sta… - Gianni5314 : RT @la_kuzzo: Minacciare la crisi di governo per non concedere diritti al dieci per cento dei bambini che frequentano le scuole italiane. 8… - PensieroTeo : RT @GiorgiaMeloni: Mentre imprese e cittadini sono in ginocchio, davanti una crisi economica caratterizzata da caro carburante e aumenti in… -