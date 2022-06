Gf Vip | Dayane Mello frequenta un cantante? La segnalazione Foto

Leggi su isaechia

(Di giovedì 30 giugno 2022)sembra essersi fidanzata con un. L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Tommaso Zorzi, non si nasconde più e sui social si mostra ormai spesso in compagnia di Boro Boro, ossia Federico Orecchia, rapper italiano classe 1996. A far notare la presenza del ragazzo nella vita diè stata Deianira Marzano che ha pubblicato due storie. Una di, che hagrafato Federico in macchina. L’altra di Boro Boro, che è apparsa in una camera in compagnia dellaintenta a guardare la televisione. La notizia di questa nuova coppia è sicuramente una sorpresa per i fan della modella. Dayena, infatti, solo qualche mese fa era stata paparazzata in compagnia di Carlo Motta. I due erano stati beccati insieme da ...