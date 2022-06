“Fatti drammatici per far cadere il governo”. Crisi più vicina, Letta non arretra (Di giovedì 30 giugno 2022) Enrico Letta va allo scontro con Matteo Salvini. E Mario Draghi resta a guardare con attenzione per il futuro del governo. «L'atteggiamento di voltafaccia che c'è stato in Parlamento da parte dei diversi rappresentanti parlamentari di centrodestra sul tema dello ius scholae rappresenta per me una grande sorpresa» le parole del segretario del Pd nella relazione alla direzione nazionale del partito. «È una grande sorpresa - ha proseguito Letta - anche il legare la discussione in Aula allo ius scholae alla sopravvivenza del governo. Si fa cadere un governo per Fatti drammatici, non perchè un ragazzo italiano a tutti gli effetti, dopo anni di scuola in Italia, che parla il dialetto come posso parlarlo io, può avere finalmente la possibilità di ottenere la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Enricova allo scontro con Matteo Salvini. E Mario Draghi resta a guardare con attenzione per il futuro del. «L'atteggiamento di voltafaccia che c'è stato in Parlamento da parte dei diversi rappresentanti parlamentari di centrodestra sul tema dello ius scholae rappresenta per me una grande sorpresa» le parole del segretario del Pd nella relazione alla direzione nazionale del partito. «È una grande sorpresa - ha proseguito- anche il legare la discussione in Aula allo ius scholae alla sopravvivenza del. Si faunper, non perchè un ragazzo italiano a tutti gli effetti, dopo anni di scuola in Italia, che parla il dialetto come posso parlarlo io, può avere finalmente la possibilità di ottenere la ...

