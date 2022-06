“Così se ne va…”: addio Milinkovic-Savic, l’annuncio scuote i tifosi (Di giovedì 30 giugno 2022) Pessime notizie per i tifosi della Lazio. Milinkovic-Savic pronto all’addio, Lotito non può far altro che accettare l’offerta per il serbo. Il nome di Sergej Milikovic-Savic è da sempre uno di quelli caldi in casa sede di mercato. Da diversi anni la stella della Lazio è nel mirino delle big italiane ed estere. Fino a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 giugno 2022) Pessime notizie per idella Lazio.pronto all’, Lotito non può far altro che accettare l’offerta per il serbo. Il nome di Sergej Milikovic-è da sempre uno di quelli caldi in casa sede di mercato. Da diversi anni la stella della Lazio è nel mirino delle big italiane ed estere. Fino a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AlfredoPedulla : Si preoccupano di spegnere #Dybala ogni minuto, va bene così, ma ha già spiegato #Marotta. Oggi la notizia è… - ladyonorato : Perché non va direttamente a Hollywood? Così fa prima - borghi_claudio : @P4411nn4U @KasperReloaded @dieguito82 @barbarab1974 No non è una cosa normale. Ma anche gli ordini non si nominano… - ignaziore : RT @fdragoni: #Draghi intende mandare in guerra 8mila italiani TOC TOC #salvini #meloni #berlusconi va bene così? - r4gdolly : stasera va così -