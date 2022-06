Cameriera chiede la paga | picchiata a sangue dai titolari del ristorante

Pubblicità

Una donna di 40 anni,in un ristorante di Riva Trigoso (Genova), è stata picchiata a sangue per aver chiesto il pagamento delle sue spettanze. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Riva. ...Picchiata per aver chiesto quanto le spettava per il suo lavoro: è successo a unadi un ristorante a Riva Trigoso , frazione di Sestri Levante, nella città metropolitana di Genova. La donna, una 40enne, si era recata in mattinata per riscuotere il compenso per le sue ... Cameriera chiede di essere pagata, picchiata a sangue dai titolari del ristorante La cameriera ha chiesto il proprio compenso ed è stata aggredita dai titolari del ristorante in cui lavorava: ha riportato una ferita alla testa ...Una donna di 40 anni, cameriera in un ristorante di Riva Trigoso (Genova), è stata picchiata a sangue per aver chiesto il pagamento delle sue spettanze. La donna, dimessa dall'ospedale di Lavagna con ...