Brasile campione del mondo per la quinta volta – 30 giugno 2002 – VIDEO

30 giugno 2002, Brasile e Germania si giocano la coppa del mondo a Yokohama. I verdeoro arrivano al successo grazie alla doppietta di Ronaldo Il 30 giugno 2002 Brasile e Germania si affrontano nella finalissima del mondiale di Giappone e Corea. Al Nissan Stadium di Yokohama gli spettatori sono 69029, giunti nell'impianto per assistere a quanto di meglio il calcio mondiale potesse offrire. Da una parte Kahn, Frings, Klose e Neuville, dall'altra Cafù, Roberto Carlos, Ronaldinho e Ronaldo. Partita bloccata nel primo tempo. Nella ripresa viene fuori tutta la maggiore qualità dei verdeoro, con Ronaldo che sale in cattedra. È sua la doppietta (al 67° e al 79°) a regalare la vittoria al Brasile, complice anche una papera di Kahn nella seconda ...

