Amici 21, Alex Rina parla della crisi con Cosmary Fasanelli (Di giovedì 30 giugno 2022) La storia tra Alex Rina (in arte Alex Wyse) e Cosmary Fasanelli è cominciata nella casetta di Amici 21 ed è proseguita anche dopo che lei è uscita e lui è rimasto fino alla finale. Il cantante e la balleRina si sono rivisti dunque non appena finito il programma, ma a quanto pare le cose tra loro ultimamente sono cambiate e a parlarne è stato lo stesso Alex nelle recenti interviste, mentre Cosmary si è chiusa in un ostinato silenzio. Amici 22, i casting a Roma e la rivelazione di Carola: “Nei bagni hanno trovato…” La balleRina Carola Puddu ha pubblicato su Instagram il post di una sua ammiratrice con ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 giugno 2022) La storia tra(in arteWyse) eè cominciata nella casetta di21 ed è proseguita anche dopo che lei è uscita e lui è rimasto fino alla finale. Il cantante e la ballesi sono rivisti dunque non appena finito il programma, ma a quanto pare le cose tra loro ultimamente sono cambiate e arne è stato lo stessonelle recenti interviste, mentresi è chiusa in un ostinato silenzio.22, i casting a Roma e la rivelazione di Carola: “Nei bagni hanno trovato…” La balleCarola Puddu ha pubblicato su Instagram il post di una sua ammiratrice con ...

