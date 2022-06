Wimbledon 2022, Serena Williams: “Ho dato tutto, ma non è stato sufficiente. Il mio ultimo Wimbledon? Non lo so…” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Ho dato tutto quello che potevo dare”. Inizia con questa amara ammissione la conferenza stampa post-match di Serena Williams, eliminata a sorpresa al primo turno dell’edizione 2022 di Wimbledon per mano della francese Harmony Tan, che si è imposta in tre set con il punteggio di 7-5 1-6 7-6 10-7 dopo tre ore e quattordici minuti di gioco. Un risultato che rappresenta sale sulla ferita per la fuoriclasse statunitense, che è apparsa ben lontana da una condizione fisica impeccabile, e che aggiorna il suo record al primo turno dei Championships con la sua seconda sconfitta in ben 21 partecipazioni. “Oggi ho dato tutto – spiega – Forse domani avrei potuto fare meglio. Forse una settimana fa avrei potuto dare di più. Ma oggi quello che si è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Hoquello che potevo dare”. Inizia con questa amara ammissione la conferenza stampa post-match di, eliminata a sorpresa al primo turno dell’edizionediper mano della francese Harmony Tan, che si è imposta in tre set con il punteggio di 7-5 1-6 7-6 10-7 dopo tre ore e quattordici minuti di gioco. Un risultato che rappresenta sale sulla ferita per la fuoriclasse statunitense, che è apparsa ben lontana da una condizione fisica impeccabile, e che aggiorna il suo record al primo turno dei Championships con la sua seconda sconfitta in ben 21 partecipazioni. “Oggi ho– spiega – Forse domani avrei potuto fare meglio. Forse una settimana fa avrei potuto dare di più. Ma oggi quello che si è ...

