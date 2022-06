Si allarga la Nato, la Turchia toglie il veto all'ingresso di Svezia e Finlandia (Di mercoledì 29 giugno 2022) - Decisivo l'incontro con Erdogan dei leader dei due Paesi scandinavi. Stoltenberg al summit di Madrid: 'Siamo tutti più sicuri'. Previsto un aumento del contingente militare nell'Europa orientale per ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 giugno 2022) - Decisivo l'incontro con Erdogan dei leader dei due Paesi scandinavi. Stoltenberg al summit di Madrid: 'Siamo tutti più sicuri'. Previsto un aumento del contingente militare nell'Europa orientale per ...

