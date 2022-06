Pluto Tv accende l’estate con tanti nuovi contenuti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pluto TV accende l’estate dei telespettatori con una nuova offerta estiva adatta a tutti i gusti. Film, documentari, serie… tutto a disposizione del pubblico. Scopriamo di che si tratta. Pluto Tv accende Super! Film Il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di Paramount apre nuovi canali per l’estate. Dal 4 luglio si accende Super! Film, un canale molto speciale che raccoglie una selezione dei filmi più amati dai piccoli, ma anche dai grandi, che li accompagneranno sotto l’ombrellone tra un bagno e l’altro. Un canale per i tatuatori Da lunedì 18 luglio arriva su Pluto TV un canale interamente dedicato a Just Tattoo of US con Charlotte Crosby. Uno dei reality più pazzi della TV in cui in ogni ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 giugno 2022)TVdei telespettatori con una nuova offerta estiva adatta a tutti i gusti. Film, documentari, serie… tutto a disposizione del pubblico. Scopriamo di che si tratta.TvSuper! Film Il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di Paramount aprecanali per. Dal 4 luglio siSuper! Film, un canale molto speciale che raccoglie una selezione dei filmi più amati dai piccoli, ma anche dai grandi, che li accompagneranno sotto l’ombrellone tra un bagno e l’altro. Un canale per i tatuatori Da lunedì 18 luglio arriva suTV un canale interamente dedicato a Just Tattoo of US con Charlotte Crosby. Uno dei reality più pazzi della TV in cui in ogni ...

tuttopuntotv : Pluto Tv accende l’estate con tanti nuovi contenuti #PlutoTv #InternationalKissingDay… - infoitcultura : Tutto pronto per Pluto Tv Star Trek: il nuovo canale si accende il 23 Giugno - tuttopuntotv : Tutto pronto per Pluto Tv Star Trek: il nuovo canale si accende il 23 Giugno #PlutoTv #StarTrek #PlutoTvStarTrek - Dtti_digitale : Da giovedì 23 giugno su Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito… - Tele_nauta : Pluto TV accende due canali per la comunità argentina e cilena in Italia -