Oppo Reno6 scontato di 150€

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) e altri modelli dell’azienda cinese sono in offerta su Amazon tra cuiPro,A96,A54s e anche fitness tracker e cuffie in ear bluetooth. Galaxy S21 FEdi 286€ e altri smartphone in offerta Acquista su Amazon5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43‘’ FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C Versione Italiana, Stellar Black Prezzodi: 349,99€ invece di 499,99€ (anche in 5 rate da 70€) Acquista su AmazonReno7 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4” 90HZ AMOLED, 4500mAh, Ricarica 33W, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 128GB (Esp. fino 1TB), Extra Garanzia 24+6 Mesi, Sunset Orange Prezzo ...