L’espressione di Chiara Ferragni che si scioglie quando Fedez canta a Love Mi dopo la malattia | VIDEO (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton”: galeotta fu la canzone che fece incontrare alla fine i Ferragnez. Ieri a distanza di anni a Piazza Duomo il brano è risuonato ancora una volta durante il concerto di beneficenza Love Mi. E mentre Fedez e i suoi colleghi cantavano tra il pubblico c’era anche una Chiara Ferragni commossa anche per le serie vicissitudini riguardanti la salute del marito e da poco risolte. L’espressione di Chiara Ferragni che si scioglie quando Fedez canta a Love Mi dopo la malattia VIDEO NON STO PIANGENDO NONONO#LoveMi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Il cane diha il papillon di Vuitton”: galeotta fu la canzone che fece incontrare alla fine i Ferragnez. Ieri a distanza di anni a Piazza Duomo il brano è risuonato ancora una volta durante il concerto di beneficenzaMi. E mentree i suoi colleghivano tra il pubblico c’era anche unacommossa anche per le serie vicissitudini riguardanti la salute del marito e da poco risolte.diche siMilaNON STO PIANGENDO NONONO#Mi ...

