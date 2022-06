Knives Out 2: il sequel di Cena Con Delitto sarà presentato in anteprima mondiale a Toronto 2022 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Knives Out 2, il sequel di Cena con Delitto intitolato Glass Onion, sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2022. L'atteso Knives Out 2, il sequel di Cena con Delitto diretto da Rian Johnson, debutterà in anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2022. L'evento cinematografico canadese si svolge dall'8 al 18 settembre e, per ora, non è stata annunciata la data precisa in cui i fan potranno vedere la nuova indagine del detective Blanc. Glass Onion: A Knives Out Mystery è il secondo capitolo della storia iniziata con Cena con ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 giugno 2022)Out 2, ildiconintitolato Glass Onion,inalFilm Festival. L'attesoOut 2, ildicondiretto da Rian Johnson, debutterà inalFilm Festival. L'evento cinematografico canadese si svolge dall'8 al 18 settembre e, per ora, non è stata annunciata la data precisa in cui i fan potranno vedere la nuova indagine del detective Blanc. Glass Onion: AOut Mystery è il secondo capitolo della storia iniziata concon ...

Pubblicità

fbm_charlie : @shergion_ Purtroppo era impossibile fin dall’inizio (alla fine Knives Out aveva avuto lì la sua premiere), ma ci a… - SailorGio : Io già vedo questo film come un incrocio tra Knives Out e Scream 3 ?? - hrstyles_ : Adesso mi guardo Knives out con Chris Evans dato che è stata una giornata no. - __valfoy : il modo in cui la difendono, io sto già intingendo i fiori di cicuta nella mia tazza di knives out. #OnlyMurders - GdiGardy : Also, secondo me da qui a Natale (aka l'uscita di Knives Out 2) Netflix si ricrederà anche sulle uscite in sala. -