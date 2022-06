Draghi | Con Conte ci siamo chiariti Il governo non rischia

(Di mercoledì 29 giugno 2022) “Conciparlati poco fa. Abbiamo cominciato a chiarirci e ci risentiamo domani per vederci al più presto”. Risponde così il premier Mario, a margine del vertice della Nato a Madrid, alle accuse di Giuseppeche si era detto “sconcertato dalle sue parole". Il leader del Movimento, riferendosi al restroscena raccontato dal sociologo De Masi sul Fatto Quotidiano, aveva dichiarato: "Trovo grave che un premier tecnico, che ha avuto da noi sin dall'inizio l'investitura per formare undi unità nazionale, si intrometta nella vita di forze politiche che peraltro lo sostengono”. De Masi, infatti, ha raccontato al quotidiano diretto da Marco Travaglio chevorrebbefuori dal M5s. “Ilnon ...

Dopo le accuse del capo politico del M5s, il premier dice che c'è stata una telefonata e che a breve ci sarà un incontro. Le dichiarazioni a margine del vertice Nato di ...La volonta' della maggioranzadi impegnare il Parlamento su questi temi e' un'offesa agli italiani alle preseuna crisi economica senza precedenti, alle imprese in ginocchio e alle ...Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi ma tuelare gli interessi degli italiani”. Mercoledì 29 giugno 2022 - 13:53. Conte: episodi gravi ma atteggiamento M5s con… Leggi ...Madrid, 29 giu. (askanews) - Con l'aumento delle truppe Nato e Usa sul fianco orientale, "non c'è il rischio di una escalation" con la Russia, ...