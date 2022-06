Crescono i casi Covid nel Fermano: 238 positivi in un giorno, tra i ricoverati anche un 32enne (Di mercoledì 29 giugno 2022) FERMO - Continua a salire la curva dei contagi . L'inizio rovente d'estate non sembra scoraggiare il virus che ha ripreso a circolare e a diffondersi con insistenza nel Fermano, dove l'altro ieri (il ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 giugno 2022) FERMO - Continua a salire la curva dei contagi . L'inizio rovente d'estate non sembra scoraggiare il virus che ha ripreso a circolare e a diffondersi con insistenza nel, dove l'altro ieri (il ...

Pubblicità

LecceSette : I casi di Covid crescono ancora, oggi 7.387 positivi in Puglia - interismo1908 : @Tizianalilly A prescindere dai soldi. Se fai 0 tamponi per assurdo. Non puoi contare ogni gg i positivi..nok puoi… - VivereTrapani : Covid, in Sicilia altri 13 morti e oltre 6mila nuovi casi. Crescono i ricoveri - V_Caltanissetta : Covid, in Sicilia altri 13 morti e oltre 6mila nuovi casi. Crescono i ricoveri - VivereRagusa : Covid, in Sicilia altri 13 morti e oltre 6mila nuovi casi. Crescono i ricoveri -