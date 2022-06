Basket 3×3 | Women’s Series 2022 | a Poitiers l’Italia arriva fino ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 giugno 2022)è tornata dopo tre anni a disputare una tappa dellenel 3×3 in quel di, in Francia. La Nazionale azzurra, in questo caso, è guidata da Agostino Origlio e si è cimentata in questo che è un evento di due giorni. Nel primo, quello di ieri, le azzurre sono state battute dalla Germania per 9-13, ma, battendo la Slovacchia con il punteggio di 21-7, si sono guadagnate la possibilità di giocare ididi questo evento, andando ad affrontare gli Stati Uniti., NBA: i Golden State Warriors estendono la qualifying offer per Nico Mannion In quest’occasione, le azzurre sono state particolarmente brave a tenere il ritmo delle più quotate americane, che hanno prevalso solo nelper 15-17 e poi hanno ceduto ...