Avio, firmati contratti Next Gen Eu per nuovi lanciatori a ridotto impatto ambientale (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Avio si è aggiudicata i primi due contratti nell’ambito delle iniziative per l’industria spaziale per l’implementazione del “Next Gen EU”. Nei mesi scorsi, il Governo italiano ha deciso di investire circa 340 milioni di euro per potenziare le capacità tecnologiche dell’industria italiana per l’accesso allo spazio, incaricando l’Agenzia Spaziale Europea quale Autorità Contrattuale e la supervisione della Presidenza del Consiglio, dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Ministro dell’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. L’obiettivo è di fare leva sulle competenze sviluppate in Italia dai primi anni 2000 attraverso i programmi Vega, Vega C e Vega E per lo sviluppo di tecnologie di propulsione di nuova generazione e architetture di sistemi di lancio. I contratti sono stati ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) –si è aggiudicata i primi duenell’ambito delle iniziative per l’industria spaziale per l’implementazione del “Gen EU”. Nei mesi scorsi, il Governo italiano ha deciso di investire circa 340 milioni di euro per potenziare le capacità tecnologiche dell’industria italiana per l’accesso allo spazio, incaricando l’Agenzia Spaziale Europea quale Autorità Contrattuale e la supervisione della Presidenza del Consiglio, dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Ministro dell’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. L’obiettivo è di fare leva sulle competenze sviluppate in Italia dai primi anni 2000 attraverso i programmi Vega, Vega C e Vega E per lo sviluppo di tecnologie di propulsione di nuova generazione e architetture di sistemi di lancio. Isono stati ...

Pubblicità

fisco24_info : Avio, firmati contratti Next Gen Eu per nuovi lanciatori a ridotto impatto ambientale: (Adnkronos) - Avio si è aggi… - InnovazioneGov : ?? Firmati oggi, alla presenza del Ministro #Colao, del Direttore dei Trasporti Spaziali @esa, Daniel Neuenschwande… - Giornaleditalia : Avio, da PNRR 340 mln per sviluppo nuovi lanciatori a propulsione liquida - Giornaleditalia : Avio, firmati contratti 'Next Gen EU' per sviluppo di nuovi lanciatori a propulsione liquida. Finanziamenti da 340… -