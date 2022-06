Traffico Roma del 28-06-2022 ore 17:30 (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata tra la Colombo e la diramazione Roma sud e rallentamenti anche interna tra Cassia bis e Prenestina prudenza sulla A12 Roma Civitavecchia perché non si escludono disagi a causa di un incendio e della presenza del fumo tra le uscite di Ladispoli e Santa Marinella tutte e due i sensi di marcia si viaggia senza disagi in uscita da Roma sulle tra turbano della A24 mentre su via del Foro Italico consueti rallentamenti tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni stessa situazione sulla tangenziale est da viale Castrense alle video con la A24 verso quest’ultimo tratto Traffico è un incidente sulla Pontina ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata tra la Colombo e la diramazionesud e rallentamenti anche interna tra Cassia bis e Prenestina prudenza sulla A12Civitavecchia perché non si escludono disagi a causa di un incendio e della presenza del fumo tra le uscite di Ladispoli e Santa Marinella tutte e due i sensi di marcia si viaggia senza disagi in uscita dasulle tra turbano della A24 mentre su via del Foro Italico consueti rallentamenti tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni stessa situazione sulla tangenziale est da viale Castrense alle video con la A24 verso quest’ultimo trattoè un incidente sulla Pontina ...

