Roma, Diawara vicino alla firma con l'Herta Berlino: prestito di un anno (Di martedì 28 giugno 2022) Si avvicina il contratto per Amadou Diawara con l'Hertha Berlino. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il centrocampista della Roma sarebbe ormai ad un passo dalla firma con il club tedesco. Si tratterebbe di un contratto di un anno con la formula del prestito da circa mezzo milione di euro. Il guineano, che in passato ha vestito anche le maglie di Bologna e Napoli, sembrava potesse approdare al Valencia nell'accordo che avrebbe portato il portoghese Goncalo Guedes tra i giallorossi di José Mourinho. La trattativa però è in fase di stallo e proprio per questo Diawara avrebbe scelto di sbarcare in Bundesliga. SportFace.

