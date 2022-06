Quanto vale la pace fiscale? Non certo quanto dovrebbe. Dalla legge delega si attendeva di più (Di martedì 28 giugno 2022) Un’eventuale “pace fiscale” porterebbe alle casse dello Stato una somma ben inferiore all’ammontare teorico. Cancellare i crediti non più esigibili sarebbe l’unica soluzione, ma neanche la legge delega di riforma fiscale affronta la questione. di Tommaso Di Tanno (Fonte: www.lavoce.info) Nessuna “guerra fiscale” in corso Si torna a parlare di “pace fiscale” come se vi fosse, sul fisco, una guerra in corso. Fortunatamente, non è così. Col fisco, come sempre, sono in posizione “guardinga” tutti coloro che non pagano il tributo attraverso ritenute operate da terzi – quindi i titolari di redditi da lavoro autonomo e d’impresa; mentre restano in posizione “rassegnata” coloro che vedono solo il netto, dopo quanto trattenuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Un’eventuale “” porterebbe alle casse dello Stato una somma ben inferiore all’ammontare teorico. Cancellare i crediti non più esigibili sarebbe l’unica soluzione, ma neanche ladi riformaaffronta la questione. di Tommaso Di Tanno (Fonte: www.lavoce.info) Nessuna “guerra” in corso Si torna a parlare di “” come se vi fosse, sul fisco, una guerra in corso. Fortunatamente, non è così. Col fisco, come sempre, sono in posizione “guardinga” tutti coloro che non pagano il tributo attraverso ritenute operate da terzi – quindi i titolari di redditi da lavoro autonomo e d’impresa; mentre restano in posizione “rassegnata” coloro che vedono solo il netto, dopotrattenuto ...

