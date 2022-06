Pari opportunità, 4.Manager: Sistema nazionale certificazione di genere per abbattere divario (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos/Labitalia) - L'Italia è al quattordicesimo posto tra i Paesi Ue nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato da Eige (European institute for gender equality). Eppure colmare la Parità tra donna e uomo in ogni ambito della vita privata e pubblica consentirebbe di avere un impatto molto positivo sul pil, valutato in percentuale tra il 9 e l'11%. L'analisi dell'Osservatorio di 4.Manager rivela che le posizioni Manageriali femminili sono ferme al 28% del totale e la quota si riduce al 19% se consideriamo le posizioni regolate da un contratto da dirigente, seppur il 31% delle imprese stia adottando strategie significative per favorire la convergenza lavorativa tra uomini e donne. Per superare il gender gap un importante aiuto arriva dalla certificazione della ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos/Labitalia) - L'Italia è al quattordicesimo posto tra i Paesi Ue nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza dielaborato da Eige (European institute for gender equality). Eppure colmare latà tra donna e uomo in ogni ambito della vita privata e pubblica consentirebbe di avere un impatto molto positivo sul pil, valutato in percentuale tra il 9 e l'11%. L'analisi dell'Osservatorio di 4.rivela che le posizioniiali femminili sono ferme al 28% del totale e la quota si riduce al 19% se consideriamo le posizioni regolate da un contratto da dirigente, seppur il 31% delle imprese stia adottando strategie significative per favorire la convergenza lavorativa tra uomini e donne. Per superare il gender gap un importante aiuto arriva dalladella ...

