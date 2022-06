Noi, cancellata la seconda stagione del remake di This is Us: i motivi (Di martedì 28 giugno 2022) Nella mattinata odierna, sono stati annunciati gli attesissimi palinsesti Rai della stagione 2022/2023. Con grande sorpresa, i telespettatori hanno appreso della sospensione di NOI, il remake italiano di This Is Us. La serie è stata infatti ufficialmente cancellata, tanto che non si svolgerà una seconda stagione. La prima stagione è stata trasmessa in prima serata su Rai Uno dal 6 marzo al 10 aprile 2022, per la regia di Luca Ribuoli, regista de L’allieva del 2016, La mafia uccide solo d’estate del 2016 e di Speravo de morì prima del 2021. Con l’annuncio della cancellazione di NOI però, anche una novità interessante. All’interno della categoria delle nuove serie tv, ci sarà infatti Sopravvissuti. Sopravvissuti è la nuova pellicola di Lino Guanciale, attore protagonista ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 giugno 2022) Nella mattinata odierna, sono stati annunciati gli attesissimi palinsesti Rai della2022/2023. Con grande sorpresa, i telespettatori hanno appreso della sospensione di NOI, ilitaliano diIs Us. La serie è stata infatti ufficialmente, tanto che non si svolgerà una. La primaè stata trasmessa in prima serata su Rai Uno dal 6 marzo al 10 aprile 2022, per la regia di Luca Ribuoli, regista de L’allieva del 2016, La mafia uccide solo d’estate del 2016 e di Speravo de morì prima del 2021. Con l’annuncio della cancellazione di NOI però, anche una novità interessante. All’interno della categoria delle nuove serie tv, ci sarà infatti Sopravvissuti. Sopravvissuti è la nuova pellicola di Lino Guanciale, attore protagonista ...

