“Nati per leggere al mare” con la biblioteca di Ladispoli (Di martedì 28 giugno 2022) Ladispoli – L’Amministrazione informa i cittadini che, grazie alla biblioteca comunale di Ladispoli “Peppino Impastato”, per il 5° anno consecutivo, si svolgerà l’iniziativa “Nati per leggere al mare”, letture a bassa voce e teatrino Kamishibai per bambini e genitori. Si invitano le famiglie di Ladispoli a partecipare, tutti i giovedì dal 7 luglio al 25 agosto alle ore 10.00, presso lo Stabilimento Columbia Beach, in via Regina Elena 27, che ospita con entusiasmo e da sempre questi speciali appuntamenti di lettura e coccole. Gli incontri, come da tradizione, saranno tenuti da Loredana Simonetti, lettrice volontaria accreditata al programma Nati per leggere ed appartenente al neocostituito gruppo di Lettori Volontari di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 giugno 2022)– L’Amministrazione informa i cittadini che, grazie allacomunale di“Peppino Impastato”, per il 5° anno consecutivo, si svolgerà l’iniziativa “peral”, letture a bassa voce e teatrino Kamishibai per bambini e genitori. Si invitano le famiglie dia partecipare, tutti i giovedì dal 7 luglio al 25 agosto alle ore 10.00, presso lo Stabilimento Columbia Beach, in via Regina Elena 27, che ospita con entusiasmo e da sempre questi speciali appuntamenti di lettura e coccole. Gli incontri, come da tradizione, saranno tenuti da Loredana Simonetti, lettrice volontaria accreditata al programmapered appartenente al neocostituito gruppo di Lettori Volontari di ...

