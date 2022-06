LIVE Berrettini-Garin, Wimbledon 2022 in DIRETTA: Covid-19 per il romano, costretto alla rinuncia (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FRITZ A Wimbledon LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-FRECH A Wimbledon 12:14 Una notizia bruttissima arriva DIRETTAmente da Matteo Berrettini. Il romano, sul proprio account Instagram, ha annunciato la propria rinuncia ai Championships perché positivo al Covid-19. Si tratta di un colpo anche moralmente terribile per il numero 1 d’Italia. Non si giocherà dunque il match con Cristian Garin, che se la vedrà con il lucky loser svedese Elias Ymer, fratello di Mikael che sarà in campo più oggi nel match interrotto con Daniel Altmaier. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-FRITZ ALADI CAMILA GIORGI-FRECH A12:14 Una notizia bruttissima arrivamente da Matteo. Il, sul proprio account Instagram, ha annunciato la propriaai Championships perché positivo al-19. Si tratta di un colpo anche moralmente terribile per il numero 1 d’Italia. Non si giocherà dunque il match con Cristian, che se la vedrà con il lucky loser svedese Elias Ymer, fratello di Mikael che sarà in campo più oggi nel match interrotto con Daniel Altmaier. Buongiorno e benvenuti nella...

