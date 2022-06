Il Barça cerca liquidità | ceduto il 10% dei diritti tv per oltre 200 mln

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 28 giugno 2022) Il Barcellona ha venduto il 10% dei suoiaudiovisivi per 25 anni al fondo statunitense Sixth Street in cambio di 205 milioni di euro, secondo quanto riporta La Vanguardia. Tuttavia, il club è ancora lontano dai 600 milioni di euro necessari per migliorare la sua situazione economica. L’obiettivo è quello di vendere un ulteriore Calcio e Finanza.