G7 | i leader a fianco dell' Ucraina Vicina l' intesa al tetto sul prezzo energia

(Di martedì 28 giugno 2022) - Il price cup al petrolio sarà nel comunicato finale di oggi a Elmau, in Germania. Un'che potrebbe essere propedeutico anche al gas come proposto dal premier ...

- Il price cup al petrolio sarà nel comunicato finale di oggi a Elmau, in Germania. Un'intesa che potrebbe essere propedeutico anche al gas come proposto dal premier ...del G7 ribadiscono ancora una volta il loro appoggio a Kiev nel corso del vertice in Germania,... umanitario, militare, diplomatico e staremo aldi Kiev finché sarà necessario", ...I leader del G7 ribadiscono ancora una volta il loro appoggio a Kiev nel corso del vertice in Germania, mentre il presidente ucraino Volodymir Zelensky chiede sostegno su armi, sicurezza, esportazioni ...Gli sherpa delle delegazioni del G7 hanno trovato l’accordo per dare mandato “con urgenza” ai ministri dell’Energia dei 7 Grandi di studiare l’applicazione del price cap sull’energia russa.