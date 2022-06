Draghi: sanzioni e armi fondamentali per pace, G7 sostiene Ucraina (Di martedì 28 giugno 2022) Le armi e le sanzioni sono necessarie e fondamentali per costringere la Russia alla pace e il G7 continuerà a sostenere l'Ucraina fino a quando sarà necessario. Il presidente del Consiglio Mario ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Lee lesono necessarie eper costringere la Russia allae il G7 continuerà a sostenere l'fino a quando sarà necessario. Il presidente del Consiglio Mario ...

HuffPostItalia : Draghi: 'Il G7 è stato un successo, sanzioni essenziali per portare Putin al tavolo' - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Le #sanzioni funzionano. Il Fondo monetario internazionale prevede che quest’anno il costo inflit… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: La strategia dell’Italia in accordo con l’#Ue e gli Alleati del #G7 si muove su due fronti: soste… - benjamn_boliche : RT @benjamn_boliche: Draghi: 'Abbiamo riaffermato il nostro impegno sul fronte delle sanzioni, che è essenziale per riportare la Russia al… - benjamn_boliche : RT @benjamn_boliche: Il #G7, riunito in Germania, promette nuove sanzioni contro la Russia. Il presidente del Consiglio Draghi insiste sul… -