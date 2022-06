Cristina D’Avena, la triste confessione arriva solo adesso: dispiacere per i suoi fan (Di martedì 28 giugno 2022) Grosso dispiacere per tutti i fan di Cristina D’Avena: la triste ed amara confessione arriva solo adesso, cosa ha rivelato la cantante. Che siano grandi o piccini, Cristina D’Avena è amatissima! La sua carriera è iniziata tantissimi anni fa ed ancora risulta essere incredibile! Attrice e cantante, la piccola bambina della famosa ‘Il valzer del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 28 giugno 2022) Grossoper tutti i fan di: laed amara, cosa ha rivelato la cantante. Che siano grandi o piccini,è amatissima! La sua carriera è iniziata tantissimi anni fa ed ancora risulta essere incredibile! Attrice e cantante, la piccola bambina della famosa ‘Il valzer del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Pubblicità

_morell_ : @trippatnight1 cristina d'avena :) - nouv84 : La bambina davanti a Dorelli è Cristina D’Avena #Techetechete - miserablelemon : @alvi_holmes non ricordo nessuna sigla cantata da un uomo lmao, per me esiste solo cristina d'avena - luca00721952 : @MagicaEmy77 A me sembra quella di Holly e Benji forse è di Cristina D'Avena... ???????? - jornalistavitor : RT @Corriere: «Il tempo passa, io ci sono sempre» -