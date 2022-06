Covid e l'inattesa ondata estiva, che non deve spaventarci (Di martedì 28 giugno 2022) Covid, nessuna tregua nemmeno in estate salgono contagi e reinfezioni sia in Italia (oggi da noi quasi 84 mila casi) che all’estero. Eppure gli esperti hanno sostenuto per mesi che fosse un virus stagionale, per lo più invernale e che con l'estate ed il ritorno alla vita all'aperto sarebbe calato da solo, se non scomparso, ma come spesso è accaduto dall’inizio della Pandemia sono stati smentiti e i contagi sono risaliti con una velocità inattesa. Una corsa per fortuna che al momento non riguarda le ospedalizzazioni, e le terapie intensive ma che ancora una volta dimostra che c’è una scarsa conoscenza del virus e delle misure adeguate per anticiparlo. Certamente a contribuire all’aumento dei contagi è stata la variante Omicron insieme al totale azzeramento delle norme anti Covid. I contagi stanno crescendo vorticosamente e siamo in ... Leggi su panorama (Di martedì 28 giugno 2022), nessuna tregua nemmeno in estate salgono contagi e reinfezioni sia in Italia (oggi da noi quasi 84 mila casi) che all’estero. Eppure gli esperti hanno sostenuto per mesi che fosse un virus stagionale, per lo più invernale e che con l'estate ed il ritorno alla vita all'aperto sarebbe calato da solo, se non scomparso, ma come spesso è accaduto dall’inizio della Pandemia sono stati smentiti e i contagi sono risaliti con una velocità. Una corsa per fortuna che al momento non riguarda le ospedalizzazioni, e le terapie intensive ma che ancora una volta dimostra che c’è una scarsa conoscenza del virus e delle misure adeguate per anticiparlo. Certamente a contribuire all’aumento dei contagi è stata la variante Omicron insieme al totale azzeramento delle norme anti. I contagi stanno crescendo vorticosamente e siamo in ...

Pubblicità

glooit : Covid e l'inattesa ondata estiva, che non deve spaventarci leggi su Gloo - enricoperte : Adesso qualcuno mi bloccherrà, qualcuno che non si è accorto che i casi di covid sono in rapida ed inattesa risalit… -