Pubblicità

BNNITNews : #Cancro, report UE avverte: il 10% dei casi è causato dall'inquinamento ambientale - MediasetTgcom24 : Cancro, report Ue: il 10% dei casi è causato dall'inquinamento ambientale #ue #agenziaperl'ambientedell'unioneeuro… - rozzo_barone : sto rivedendo #report #reportrai3 l'italia e' questa ..corruzione ovunque , e la sanita' e' il suo cancro #meditate #miocugino ?????????? - Giuggio72684862 : RT @NinoCascione1: In Lombardia hanno ricandidato #Fontana la sanità è la cassaforte della politica. Un cancro strutturale. #Report - serzob : RT @NinoCascione1: In Lombardia hanno ricandidato #Fontana la sanità è la cassaforte della politica. Un cancro strutturale. #Report -

TGCOM

Nel mirino i luoghi di lavoro: alcune sostanze chimiche usate e rilasciate in quegli ambienti sono ......per il quinto anno consecutivo la migliore al mondo nella classifica dell'US News & World, è ... è nata la Pizza 'anti -' , definita così dagli stessi specialisti per enfatizzarne le ... Cancro, report Ue: il 10% dei casi è causato dall'inquinamento ambientale Il 10% dei casi di cancro in Europa sono causati dall'inquinamento dell'ambientale anche nei posti di lavoro. Lo sostiene nel rapporto "Battere il cancro - il ruolo dell'ambiente europeo", l'Agenzia p ...È quanto emerge da uno studio dell'Agenzia europea dell'ambiente. In aumento i casi di cancro legati alle radiazioni ultraviolette naturali ...