Calcio: Europeo Under 19, azzurrini ko 2-1 in semifinale con l'Inghilterra

Senec, 28 giu. - (Adnkronos) - Si ferma in semifinale la corsa dell'Italia ai campionati europei Under 19. Al National Training Center di Senec in Slovacchia i ragazzi del ct Nunziata cedono 2-1 all'Inghilterra. Al vantaggio degli azzurrini con Miretti su rigore replicano nella ripresa le reti, sempre da sviluppi da calcio d'angolo, firmate da Scott e Quansah.

