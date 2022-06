Wimbledon 2022, gli italiani in campo nella giornata odierna (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo le qualificazioni, ecco la fase finale del torneo di Wimbledon 2022. Il terzo Slam dell’anno, quello sulla superficie erbosa, si appresta a calamitare l’attenzione degli appassionati sportivi di tutto il mondo mandando in campo, rigorosamente vestiti di bianco, i tennisti migliori della Terra. Tra questi ci saranno anche gli italiani che lotteranno nelle categorie maschili e femminili con l’obiettivo di ben figurare in uno degli appuntamenti più attesi ed affascinanti dell’anno della racchetta. Ma quali sono i nostri connazionali che nella giornata odierna incroceranno le palline con i rispettivi avversari in questo primo turno? Wimbledon 2022, italiani in campo: gli orari delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo le qualificazioni, ecco la fase finale del torneo di. Il terzo Slam dell’anno, quello sulla superficie erbosa, si appresta a calamitare l’attenzione degli appassionati sportivi di tutto il mondo mandando in, rigorosamente vestiti di bianco, i tennisti migliori della Terra. Tra questi ci saranno anche gliche lotteranno nelle categorie maschili e femminili con l’obiettivo di ben figurare in uno degli appuntamenti più attesi ed affascinanti dell’anno della racchetta. Ma quali sono i nostri connazionali cheincroceranno le palline con i rispettivi avversari in questo primo turno?in: gli orari delle ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - sportli26181512 : A 'casa' di Gianni Clerici a Wimbledon: Nel video Stefano Meloccaro ci spiega i motivi per cui l’appartamento al nu… - SportRepubblica : Wimbledon, tutti a caccia di Djokovic. Anche Berrettini tra i favoriti - repubblica : Wimbledon, tutti a caccia di Djokovic. Anche Berrettini tra i favoriti [dal nostro corrispondente Antonello Guerrer… -