Taranto 2026 | Tizzano | “Vogliamo che siano i Giochi del Mediterraneo migliori della storia”

"Abbiamo una grande sfida davanti a noi, finiamo questi Giochi al meglio per iniziare subito a lavorare per i prossimi. Quella di Taranto vuole essere la migliore edizione della storia dei Giochi del Mediterraneo. Da tempo stiamo lavorando in questa direzione, puntando sulla scia di appeal di inizio 2026, quando si terranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina". Lo ha detto Davide Tizzano, presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo, aprendo la conferenza stampa di presentazione dei Giochi di Taranto 2026 a Orano, in Algeria. Grande sinergia con il Coni come ha sottolineato Carlo Mornati, segretario generale del Coni.

