(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. - "I tumori del sangue sono tantissimi, completamente diversi, e quindi anche con prognosi diverse. Tra i più frequenti troviamo i, per i qualiil 70 - 80% dei...

Adnkronos

Così Armando, direttore dell'Cancer Center all'Istituto clinicoIrccs di Rozzano, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione di "Cancro: Le nuove ...... che ha ridotto i pazienti candidabili a questo approccio, le terapie mirate sono destinate a diventare sempre più lo standard di cura - rimarca Armando, direttore dell'Cancer ... Santoro (Humanitas): 'Oggi 70-80% pazienti con linfomi guarisce' Così Armando Santoro, direttore dell’Humanitas Cancer Center all’Istituto clinico Humanitas Irccs di Rozzano, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione di “Cancro: Le nuove ...In Italia, in 6 anni (2015-2021), la mortalità per cancro è diminuita del 10% negli uomini e dell'8% nelle donne. Sono 3,6 milioni i cittadini che ...